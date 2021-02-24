 الليرة التركية تبلغ أدنى مستوى في 3 أسابيع - بوابة الشروق
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الليرة التركية تبلغ أدنى مستوى في 3 أسابيع


نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 12:07 م
بلغت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في ثلاثة أسابيع تقريبا اليوم الأربعاء ، لتظل تتعرض لضغوط بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق.

وفي ظل الضعف، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس، قائلا إن التحرك سيحسن فعالية التحول في سياسته النقدية.

وتراجعت الليرة إلى 7.15 واستقرت عند 7.12 مقابل العملة الأميركية في التعاملات الصباحية، لتهبط من إغلاق عند 7.11 أمس الثلاثاء.

وقال متعاملون إن الليرة تسجل حاليا أداء أقل من العملات المناظرة في الأسواق الناشئة، بعد أن تفوقت عليها منذ نوفمبر، حين رحل وزير المالية برءات ألبيرق ومحافظ البنك المركزي مراد أويسال عن منصبيهما.

وارتفعت الليرة عقب ذلك ما يزيد عن 20% بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج تقليدي بعد سنوات من سوء الإدارة.

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