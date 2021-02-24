المراكز الإفريقية للأمراض: اكتشاف فيروس كورونا المتحور في 8 دول

أكدت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الافريقي، اليوم الأربعاء أن ثمان دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور، وهي الكونغو، والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وجامبيا.

وأوضحت "المراكز الإفريقية" أن حالات الإصابة في القارة سجلت 3.84 مليون إصابة، بينما توفى 101 ألف شخص جراء فيروس "كورونا"، وكانت منطقة الجنوب الإفريقي الأكثر إصابة وتضرر بالجائحة.

وفي خضم انتشار الجائحة، أشارت "المراكز الافريقية" إلى اضطرار العديد من البلاد لاتخاذ إجراءات الإغلاق، ففي الكونغو فرضت السلطات حظر التجول ليلا في المناطق المتضررة في البلاد، وتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 6 مارس المقبل.

وقيدت الجابون الحركة من وإلى العاصمة ليبرافيل ومددت الحظر الليلي بساعتين، فيما علقت غانا انعقاد البرلمان ثلاثة اسابيع، بينما أعلنت مالاوي إعادة فتح المدارس بعد انحسار الإصابات، وأطلقت السلطات في السنغال حملة تطهير موسعة في الأماكن العامة.

وأوضحت "المراكز الافريقية" انها تمكنت من إجراء 33 مليون اختبار في جميع انحاء القارة بمعدل اختبار لكل 8.8 حالة.

يذكر أن المركز الافريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما يسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.