السفير الأمريكي بليبيا: يجب عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وذكرت بوابة (إفريقيا الإخبارية) أن السفير الأمريكي عقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والذي شاطره الرأي بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأكد نورلاند إدراك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.