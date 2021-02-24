 مقتل 4 من عناصر المليشيا الحوثية في عملية للجيش بتعز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 4 من عناصر المليشيا الحوثية في عملية للجيش بتعز

الجيش اليمني - ارشيفية
الجيش اليمني - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 7:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 7:35 م
نفذت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عملية إغارة على مواقع مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شرق مدنية تعز، جنوب غرب البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن أبطال الجيش نفذوا عملية إغارة تكللت بالنجاح، على مواقع تمركز المليشيا في مناطق "المبرك"، و"المزف" وفي محيط "الكريفات" شرق مدينة تعز.

وأوضح أن العملية أسفرت عن مصرع 4 من عناصر المليشيا الحوثية وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار، لافتًا إلى أن هذه العملية تأتي ردا على استهداف المليشيا للأحياء السكنية في المدنية.

في السياق، قصفت مدفعية الجيش، مواقع المليشيا الحوثية، غرب المدينة، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

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