الإسكان: ناطحات السحاب المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة غير مسبوقة في مصر

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ سنوات، مضيفًا: «مستعدون لنقل الحكومة، وشغلنا جميع الخدمات الذكية والإدارية بإشراف من رئاسة الوزراء لإنجاز الخطوة التي تنتظرها مصر والعالم أجمع».

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تعمل على حي المال والأعمال بالاستعانة بشركة صينية تعد الأولى عالميًا في هذا المجال، مشيرًا إلى أن استثمارات الحي بلغت 3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن ناطحات السحاب المنفذة بالحي صناعة غير مسبوقة في مصر، لافتًا إلى أن المشروع وفر سبعة آلاف فرصة عمل للمصريين، بخلاف العمال الصينيين الذين ينقلون خبرة الصناعة لمصر.

وذكر متحدث الإسكان أن جميع أنظار العالم تتجه إلى العاصمة الإدارية والتي ستكون جديدة بمقاييس عالمية، موضحًا أن المرحلة الأولى من الحدائق المركزية تضم 8 حدائق عملاقة تخدم سكان مصر بالكامل.

وأوضح أن تصميم العاصمة الإدارية يستهدف توفير 15 مترًا مسطحًا من المساحات الخضراء لكل مواطن، مؤكدًا أن الأحياء السكنية تضم وحدات تناسب كل شرائح المجتمع.