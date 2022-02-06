كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وتلغي جميع تصاريح الصادرات إليها

فرضت كندا المزيد من العقوبات على روسيا وألغت تصاريح لصادرات لروسيا بقيمة مئات الملايين فيما تصعد الدول الغربية إجراءات انتقامية منسقة ضد الغزو الشامل لأوكرانيا الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو للصحفيين اليوم الخميس في أوتاوا أن العقوبات الجديدة ستشمل 58 فردا ومؤسسة روسية، من بينها بنوك ووزراء الدفاع والمالية والعدل. وأضاف أن كندا ستوقف إصدار تصاريح الصادرات لروسيا وستلغي التصاريح القائمة.

وذكر ترودو: "هذه العقوبات واسعة المدى، وستكبد النخبة الروسية المتواطئة خسائر كبيرة، وستحد من قدرة الرئيس بوتين على الاستمرار في تمويل هذا الغزو غير المبرر".

وأوضح أن كندا ستعطي الأولوية لطلبات الهجرة من الأوكرانيين الراغبين في القدوم إلى كندا، وأن البلاد ترتب لسفر آمن إلى خارج أوكرانيا للكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة.