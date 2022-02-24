مسؤول عسكري أمريكي: الغزو الروسي يهدف إلى قطع رأس الحكومة الأوكرانية

أفاد مسؤول عسكري أمريكي كبير، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ترى أن الغزو الروسي لأوكرانيا يهدف إلى قطع رأس الحكومة الأوكرانية، وأن أحد محاور الهجوم الرئيسية الثلاثة يتركز على العاصمة كييف.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وفق إعلام غربي: "يشير تقديرنا إلى أن لديهم كل النية لقطع رأس الحكومة بشكل أساسي وإرساء أسلوبهم الخاص في الحكم، وهو ما يفسر هذه التحركات المبكرة".

وأوضح المسؤول أيضًا، أنّ الولايات المتحدة لا ترى تهديداً متزايداً فيما يتعلق بالقوات النووية الروسية، وذلك وردًا على سؤال حول ما إذا كانت القوات النووية الروسية في حالة تأهب قصوى.

من جهة أخرى، قالت وزارة الدفاع الليتوانية، إن الولايات المتحدة نشرت طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" في إستونيا وليتوانيا اليوم الخميس ومددت بقاء قواتها الموجودة في المنطقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر مقاتلات "إف-35" في دول البلطيق.