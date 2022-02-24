تراجع الأسهم الأوروبية والآسيوية بعد الهجمات الروسية

تراجعت الأسهم الأوروبية بنسب تقترب من 3% مع عزوف المستثمرين بعد هجمات روسيا على أوكرانيا، ما أثار مخاوف من نشوب حرب في أوروبا بما يساهم في زيادة التضخم ويعرقل النمو الاقتصادي وتراجع مؤشر MOEX الروسي بنسبة تتجاوز 28%.

وانخفض المؤشر "600 STOXX" الأوروبي بنسبة 2.9% مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2021 كما تراجع المؤشر DAX الألماني 3.7% إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021، فيما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تقليل خسائر المؤشر" FTSE100: البريطاني الذي تراجع 2.4%.

وشهدت الأسواق الآسيوية تراجعا، فقد انخفض مؤشر "NZX-50" النيوزيلاندي تداولاته على انخفاض بنسبة 3.3% إلى أدنى مستوياته منذ 17 شهراً، وتراجع مؤشر Nikkei الياباني بواقع 1.8%، وانخفض مؤشر "TSEC 50" التايواني بمقدار 2.5%.