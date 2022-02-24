العراق: إصدار توجيهات لضمان أمن الجالية في أوكرانيا

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أصدر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، توجيهات باتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان أمن وسلامة أفراد الجالية العراقية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان للمتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، قوله إن حسين أجرى اتصالا هاتفيا بالقائم بالأعمال العراقي في كييف حسين عباس.

وأوضح أنه خلال الاتصال تفقد أحوال الجالية العراقية والكادر الدبلوماسي العامل في السفارة العراقية في كييف.

وشدد الوزير على أهمية "اتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجالية وأفراد البعثة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية أنها خاطبت الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.