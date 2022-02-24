أمين حلف الناتو: تكلفة الغزو الروسي لأوكرانيا باهظة

قال أمين حلف الناتو ينس ستولنبرج، إن الحلف حذر من الغزو الروسي منذ أشهر ماضية، لافتًا إلى أنه أمر كان متوقعًا وحاول الناتو منعه من خلال الجهود الدبلوماسية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن روسيا قررت غزو أوكرانيا رغم الجهود الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، منوهًا إلى أن الغزو الروسي له «تكلفة باهظة».



وأشار إلى أن «أوروبا ستصبح جديدة بعد الغزو الروسي»، متابعًا: «نعمل معًا في الناتو للتحذير ضد خطط الغزو الروسية، ودول حلف الناتو ملتزمة بالرد على التصعيد الروسي».



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.



وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كل محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.