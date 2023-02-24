كوريا الشمالية تجري تدريبات على إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية

أجرت كوريا الشمالية تدريبات على إطلاق صواريخ "كروز"، في خطوة تهدف إلى فحص وضع الاستجابة السريعة لوحدات صواريخ "كروز" الاستراتيجية التي تشكل إحدى القوى الرئيسية للردع النووي لبيونج يانج.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن وحدة فرعية من وحدة صواريخ كروز استراتيجية لكوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ من طراز "هواسال-2" باتجاه المياه الشرقية، والتي سارت في مسار طيران قبل أن تصيب الهدف كما هو محدد بنجاح.

من جهة أخرى، أجرى الحلفاء تدريبات على الطاولة ضد التهديدات النووية لكوريا الشمالية في "البنتاجون" أمس الأول الأربعاء، حيث أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات على الطاولة ضد التهديدات النووية لكوريا الشمالية في "البنتاجون".

وفي السياق ذاته، اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إجراء تدريبات على الطاولة (TTXs) بشكل إضافي في المستقبل القريب لتعزيز ردعهما المشترك ضد التهديدات النووية الكورية الشمالية.

وأكدت الولايات المتحدة - في بيان مشترك - أنها ستواصل نشر قوات نووية مرنة مناسبة لردع الصراع النووي الإقليمي، بما في ذلك القدرة على نشر القاذفات الاستراتيجية والطائرات المقاتلة ذات القدرة المزدوجة والأسلحة النووية في المنطقة.