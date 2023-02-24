الجيش اللبناني يبحث مع الكونجرس الأمريكي أوضاع المؤسسة العسكرية وتحديات الأزمة الراهنة

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بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، مع وفد من الكونجرس الأمريكي أوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل استمرار دعمها.

جاء ذلك خلال استقبل العماد عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، بحضور اللقاء السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

وأثنى أعضاء الوفد على احتراف الجيش وحسن استخدامه للمساعدات الأمريكية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة، مؤكدين ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية.

وأكد العماد عون أن للدعم الأمريكي دورًا أساسيًا في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين.