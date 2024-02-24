كشف الإعلامي خالد أبو بكر، عن وجود مشروعات جديدة ستعلن عنها الدولة قريبًا، وذلك في أعقاب صفقة رأس الحكمة.

وقال خلال برنامجه «كل يوم» عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إن مشروع مدينة رأس الحكمة مجرد بداية لسلسلة من المشروعات التي ستقام في الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف: «إحنا لسه في مشروع واحد وقع عليه من ضمن 4 مشروعات، لسه في صفقات سيعلن عنها في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط».

وأكد أن مشروع رأس الحكمة هو جزء من مجموعة مشاريع ستُقام على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك مشروعًا خليجيًا آخر قيد الإعداد على البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بتعويض أهالي مطروح تعويضًا عينيًا ونقديًا، مؤكداً أن هذا المشروع سيُفيد أهالي مطروح بشكل كبير، حيث سيوفر لهم فرص عمل جديدة، ويُساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح أن طريقة دفع أموال صفقة رأس الحكمة تُظهر مدى المساندة الإماراتية الكبيرة لمصر، حيث سيتم دفع 24 مليار دولار نقدًا.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.