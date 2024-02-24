تعليم قنا تنظم ورشة عمل حول إعادة التدوير ومدى الاستفادة من المخلفات

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني من ورشة العمل التي تستهدف تنمية الوعي البيئي وتثقيف مسئولي التربية البيئية بالمدارس والإدارات التعليمية، وتعريفهم بقواعد وأسس إعادة التدوير والاستفادة من المخلفات، والتي تتم بالتنسيق مع معهد جوتة الألماني ومؤسسة فري نايل خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير بنادي قنا الرياضي، وتختتم بإقامة معرض المشغولات والنتائج التي حققتها ورشة العمل خلال الأربعة أيام التي نفذت فيها.



وأكد "السيد"، أن الحاضرين من القيادات التعليمية ومديري المدارس يعدون منارة يحملون على عاتقهم نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المخلفات بشكل جمالي وآمن إلى داخل الجهات التي يمثلونها سواء للمعلمين أو الطلاب.



ولفت إلى أهمية الحفاظ على الهبات الطبيعية التي خص بها الخالق الوطن، ومنها نهر النيل ووجوب صونه وحمايته.



وأوضح أن مبادرة "تختة خضراء"، وغيرها من تلك المبادرات التي تنفذها وترعاها المديرية تغرس قيم الحفاظ على البيئة، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة ينعكس أثرها على العوائد الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر التي يتشكل منها المجتمع.



وتابع أن ورشة العمل قد نظمت في أول أيامها رحلة علمية بنهر النيل عكفت خلالها على تنقية واستخلاص بعض المخلفات الملقاة في النيل، والتعريف بخطورة التمادي في إلقاء وترك المخلفات.