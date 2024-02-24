إسبانيا تعلن حصيلة جديدة لضحايا حريق برج بلنسية

عدلت السلطات الإسبانية مجددا عدد القتلى في كارثة الحريق الذى شب فى مبنى سكنى ليلة الخميس في منطقة بلنسية.

وقالت مساء الجمعة، إن 9 أشخاص لقوا حتفهم ويوجد شخص مفقود، فضلا عن إصابة 15 شخصا.

وتسبب الحريق الذي انتشر سريعا في حالة من الصدمة في المدينة الإسبانية.

وقال أحد سكان مجمع سكني مجاور لشبكة «آر تي في إي»: «لقد كان الأمر وكأن المبنى مصنوع من الفلين، حيث اشتعلت النيران فجأة ودمرت المبنى سريعا».

وكانت السلطات في البداية قد ذكرت أن القتلى أربعة أشخاص ثم خمسة ثم أشارت إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 10 قبل أن تعدل الحصيلة مجددا إلى تسعة. وقد تتغير الحصيلة، مع استمرار البحث عن مفقودين.

وقالت بيلار بيرنابى ممثلة الحكومة المركزية في منطقة بلنسية المتمتعة بالحكم الذاتي للصحفيين في وقت سابق: «يمكننا أن نؤكد أنه بعد عملية البحث الأولي، حددت الشرطة هوية عشرة جثث، عشرة قتلى».

وقالت ماريا خوسيه كاتالا عمدة بلنسية في وقت سابق أيضا إن ما يصل إلى 15 من سكان المجمع السكني ما زالوا في عداد المفقودين. وذكرت التقارير أن 15 شخصا أصيبوا.

وكان الحريق قد اندلع مساء الخميس في إحدى الشقق الـ 143 في المبنى حديث الإنشاء. وانتشرت النيران بعد ذلك بسرعة إلى المجمع بأكمله.

وأشار الخبراء إلى أن ألواح الواجهات القابلة للاشتعال والرياح القوية هي الأسباب المحتملة للانتشار السريع للحريق .