محافظ جنوب سيناء يكرم بطلا من ذوي الهمم حصد ميدالية ذهبية بفعاليات الترايثلون بشرم الشيخ

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، البطل "بشار محمد رمضان" من ذوي الهمم من أبناء محافظة جنوب سيناء، لحصوله على الميدالية الذهبية بسباق الترايثلون ضمن فعاليات البطولات العربية الأفريقية للترايثلون التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالنتائج التي حققها البطل مما جعله نموذجا وقدوة لأبناء المحافظة، كما أثنى على والدته التي تسعى دائما تسعى لتوفير المناخ الملائم له، وتقوم بمساعدته على التدريب والحصول على الميدالية الذهبية. كما أشاد بكابتن الفريق الكابتن أحمد فؤاد، لدوره خلال تدريبه.

وسلم المحافظ البطل مكافأة مالية تشجيعا له وتحفيزا لاستمراره في حصد الميداليات الذهبية ورفع اسم المحافظة عاليا.

وتتضمن فعاليات البطولات، كأس العرب، وكأس إفريقيا المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد باريس 2024، وكأس العرب وأفريقيا للناشئين، وكأس إفريقيا للبارا ترايثلون المحتسب نقاطها للتأهل للأولمبياد، وبطولة الأكوا ترايثلون التي تجمع بين السباحة والجري.

وتقام الفعاليات تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد المصري والاتحاد الأفريقي لرياضة الترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

وتنطلق بطولات الترايثلون سنويًا من مدينة السلام "شرم الشيخ"، وتدرج ضمن البطولات التأهيلية للأولمبياد، كما أنها تضم بطولة الباراترايثلون الرياضية التي يتنافس فيها فئات من أصحاب الهمم، لتساعد على ترسيخ قيم الدمج المجتمعي لهم.