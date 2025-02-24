محافظ بني سويف يناقش إجراءات بدء مشروع المركز الخدمي للنباتات الطبية والعطرية بسمسطا

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا لمتابعة مستجدات إجراءات البدء في إنشاء وحدة تعقيم للنباتات الطبية والعطرية، بجانب وحدة معالجة نموذجية، ضمن مشروع المركز الخدمي المتكامل للنباتات الطبية والعطرية بمركزسمسطا، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وممثلين من وزارة التنمية المحلية محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني بالوزارة، وشريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية بمشروع الدعم الفني.

كما حضر الاجتمع هاني حسن الرئيس التنفيذي لمجلس الحاصلات الزراعية، وطارق أبوبكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري، وإسلام سعيد المجلس التصديري، وحسن البدوي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، ورامي رجب مدير التخطيط العمراني،وعلاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، وباقى أعضاء اللجنة المحلية المُشكلة لتسيير أنشطة المشروع من الجهات التنفيذية والشركة المنفذة.

وخلال الاجتماع تم تقديم استعراض مُجمل عن أهداف ومكونات المشروع والمساحات التي سيتم إضافتها واستغلالها والإنشاءات المقرر تنفيذها، وآليات توفير المخصصات من الاحتياجات المائية والتصرفات الناتجة عنه وكذلك القدرة الكهربائية المطلوبة اللازمة لإنشاء المشروع، الذي يتضمن تقديم جميع خدمات الأعمال للمزارعين ومنتجي النباتات الطبية والعطرية، وخدمات الإرشاد الزراعي، الإمداد بمستلزمات الزراعة وخدمات التعبئة والتسويق، بجانب عمل تحليل المتبقيات من المعاملات الزراعية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الشكل النهائي للتصميم والمكان و خطوات المشروع والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة في هذا الشأن، بجانب الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة بحضور مزاراعين ممن لديهم مساحات منزرعة بالنباتات الطبية والعطرية تزيد عن عشرين فدانا، والتنسيق مع المجلس التصديري في الجوانب المتعلقة بتوافر اشتراطات المناشر وغيرها من التفاصيل الفنية لمكونات ووحدات المشروع.