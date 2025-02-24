الجامعة العربية تستضيف حلقة نقاشية حول التراث البيئي

استضافت الجامعة العربية، اليوم، حلقة نقاشية حول التراث البيئي واستدامته بمناسبة يوم التراث الثقافي العربي بمقر الأمانة العامة.

وجاء ذلك بحضور كل من السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، الدكتور أسامة الحديدي - مدير عام مركز الأزهر العالمي الفتوى الالكترونية، د. بشر إمام- المستشار الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم - اليونيسكو، د. رامي انشاصي - ممثل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وشهدت الحلقة مناقشة بعنوان استدامة تراثنا العربي بين التحدي والاستجابة، نظرة على واقع ومستقبل التراث المعماري والعمراني العربي بقائمة التراث العالمي لليونيسكو يقدمها أ.د. خالد محمود هيبة- أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الأزهر.

كما شهدت الجلسة مناقشة بعنوان تأثير التغير المناخي على التراث البيئي العربي والحلول المناسبة بتقديم الدكتورة راوية خليل - الخبيرة باتحاد الآثاريين العرب.

كما تمت مناقشة بعنوان استلهام التراث الإسلامي في التصميم البيئي المعاصر يقدمها أ. د. يحيى الوزيري رئيس قسم العمارة ووكيل معهد الطيران بمصر، و أيضا مناقشة بعنوان السمات الميزة للتراث البيئي العربي، ودوره في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة يقدمها د. عادل عبد الرشيد خبير في إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



هذا ويأتي انعقاد هذه الحلقة النقاشية تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ( ق : رقم 8030 – د .ع (145) – ج2 -11/3/2016) بشأن الإحتفاء بيوم التراث الثقافي العربي، وذلك لإلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة حفاظا على التراث كآلية للربط بين الماضي والحاضر وصولاً إلى المستقبل وتحقيقا للتنمية المستدامة.



ومن جهتها أوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن الحلقة النقاشية تتضمن موضوعاً هاماً من موضوعات التراث ألا وهو التراث البيئي والتنمية المستدامة فهي عناصر مترابطة ومتداخلة تساهم في تشكيل مجتمعات قوية وثقافية ومستدامة.

وأشارت إلى أنه عندما ننظر إلى التراث كجزء أساسي من الهوية الثقافية، فإننا نرى كيف يمكن أن يكون أساسًا لبناء مستقبل يستند إلى مبادئ الاستدامة.

هذا وتشهد الفعالية عرض فيلم عن تراث فلسطين مقدم من المجلس العربي لاتحاد الآثاريين العرب وتنظم الأمانة العامة خلال الفاعلية معرض للتراث الفني مقدم من معهد المخطوطات العربية والمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة المصرية وجمعية بلا حدود للفنون التشكيلية والشعبية بمصر، كما سيتم تقديم " كورال سلام " بوزارة الثقافة المصرية في ختام الحلقة النقاشية.

هذا ويشارك في الفاعلية الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمجتمع المدني وخبراء وباحثين في مجال التراث.