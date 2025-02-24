الخارجية الإيرانية تحتج لدى رئيس البعثة البولندية في طهران على تصريحات وزير خارجية بلاده

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية رئيس البعثة البولندية في طهران، ردا على تصريحات ومزاعم وزير الخارجية البولندي.

وذكرت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، ردا على التصريحات المتحيزة واللا أساسية التي أدلى بها وزير الخارجية البولندي ضد بلادنا، تم استدعاء مارشين ويلتشيك رئيس البعثة البولندية في طهران، من قبل محمود حيدري مساعد الوزير والمدير العام لشئون البحر الأبيض المتوسط وشرق أوروبا في وزارة الخارجية، وتم نقل احتجاج وزارة الخارجية إلى الجانب البولندي.

وأوضح رئيس البعثة البولندية، خلال اللقاء، أنه سينقل الأمر على الفور إلى وزارة خارجية بلاده.

وبحسب "مهر"، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، في 21 فبراير على هامش عرض حطام طائرات مسيرة في واشنطن، أن العالم يجب أن يكون على دراية بمخاطر التعاون بين إيران وروسيا.

وضم المعرض، بقايا بعض الطائرات المسيرة التي يُزعم إنها إيرانية.

وبحسب تقارير منشورة، لعبت وزارة الخارجية البولندية، دورا في نقل هذه البقايا إلى واشنطن.