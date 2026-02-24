رئيس القابضة للمياه يعاين الموقع المقترح لإنشاء محطة تحلية جديدة في سفاجا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع المقترح لإنشاء محطة تحلية مياه بحر جديدة بمدينة سفاجا بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.

كما عاين موقع المأخذ البحري الخاص بالمحطة، ومواقع إنشاء خزانَي تكديس بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل منهما.

وشدد جابر على أهمية الاستغلال الأمثل للأراضي المخصصة للمحطات الجديدة لاستيعاب أية توسعات مستقبلية وفقاً للاحتياجات المائية المتوقعة.

وتضمنت الجولة تفقد محطة تحلية المياه القائمة بسفاجا (طاقة 7 آلاف متر مكعب يومياً)؛ حيث تابع مراحل التشغيل، موجهاً برفع كفاءة المحطات لضمان استمرارية الإمداد، وتكثيف إجراءات مراقبة الجودة بالمعامل للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية والصحية.

كما تفقد محطة رفع صرف صحي بطاقة 20 ألف متر مكعب، مشدداً على الالتزام بالاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المياه المعالجة، وزار مركز خدمة العملاء بالغردقة، موجهاً بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين.

وخلال لقائه رؤساء القطاعات ومسئولي الشركة، أكد رئيس القابضة ضرورة تعظيم الموارد، وتحسين إدارة الأصول، والالتزام بمنظومة الشراء الموحد لترشيد الإنفاق.

كما وجه باعتماد تقنيات موفرة للطاقة وتقليل الفاقد، وتكثيف حملات ضبط المخالفات والتوصيلات الخلسة، مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، والالتزام بخطط الصيانة الدورية للمعدات لتقليل تكاليف التشغيل.