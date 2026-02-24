البرهان: لا حلول سوى القضاء على التمرد أو استسلامه والأبواب مفتوحة لمن يضع السلاح

​أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين أن القوات المسلحة والشعب السوداني مستمرون في معركة الكرامة حتى دحر الميليشيا الإرهابية المتمردة وتطهير البلاد منها.

وقال السوداني خلال مخاطبته دفعات جديدة من الضباط من كليات جامعة كررى في ولاية الخرطوم بمدينة أم درمان، إنه "ليس أمامنا من حلول سوى المضي في المعركة حتى نهاياتها، أو استسلام العدو والقضاء عليه، وفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا).

ووفقا للوكالة، جدد البرهان الصفح والعفو "عن المقاتلين الذين غرر بهم، قائلاً ​"أبواب التوبة مفتوحة، ونحن كسودانيين نتمسك بالقيم الضرورية لملمة شمل الوطن.

وأكد "أن القوات المسلحة ليس لديها عداء مع أي جهة رفعت السلاح نتيجة تحريض أو معلومات مضللة، وندعوهم لوضع السلاح والعودة، ونرحب بكل من اختار الوقوف مع الوطن." لافتاً إلى إنضمام مجموعات مسلحة، للقوات المسلحة وأصبح سلاحهم موجه نحو العدو".

ووجه رئيس مجلس السيادة رسالة للسياسيين، قائلا"، إن الأبواب مشرعة لكل من يبدي رغبة صادقة في العودة إلى صوت الحق، محذراً في الوقت ذاته من أن التمادي في العداء وتلفيق التهم ضد الجيش والشعب سيواجه بالمحاسبة.

​وأوضح أن ملامح المرحلة المقبلة ترتكز على بناء "جيش ذكي"، يعتمد على العلم والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن المعلومات والتقنية أصبحت جزءاً أساسياً من المعارك الحديثة.

وكشف عن توجه القوات المسلحة لتطوير آليات البحث العلمي في مجالات ​الطيران والمسيرات، ​الأسلحة المتنقلة والمنظومات الدفاعية بجانب ​استقطاب الكوادر الهندسية والتقنية الشابة لتعزيز القدرات العسكرية.