تقدم حزب مؤيد للمجلس العسكري في تايلاند حسب النتائج الأولية للانتخابات العامة

يحقق حزب مؤيد للمجلس العسكري في تايلاند تقدما حسب النتائج الأولية للانتخابات العامة اليوم الأحد، وهي الأولى منذ انقلاب عام 2014.

وحصل حزب بالانج براتشارات المدعوم من الجيش، بقيادة رئيس المجلس العسكري برايوت تشان أوتشا، على 5ر7 مليون صوت، متقدما على حزب بويا تاي، الذي حصل على 7 ملايين صوت، وذلك مع فرز 92% من الأصوات.

وعقد رئيس اللجنة الانتخابية في تايلاند مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد ، لكنه لم يكشف عن إحصاءات رسمية أولية وقال إنه سيتم الكشف عن مزيد من المعلومات غدا الاثنين.

ويحتاج حزب برايوت إلى الفوز بـ 126 مقعدا في مجلس النواب حتى يظل في منصب رئيس الوزراء.

ويختار الجيش جميع أعضاء مجلس الشيوخ التايلاندي البالغ عددهم 250 عضوا.