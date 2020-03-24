 التنسيق الحضارى: مد فترة التقدم لمسابقة تراثي ٥ حتى 21 أبريل المقبل - بوابة الشروق
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التنسيق الحضارى: مد فترة التقدم لمسابقة تراثي ٥ حتى 21 أبريل المقبل

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 6:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 6:51 م

قرر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة مد فترة التقدم لمسابقة تراثي ٥ للتصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية إلى ٢١ أبريل المقبل، ويسري ذلك على كافة المشتركين في المسابقة بقسميها، وذلك بناءا على تعليمات مجلس الوزراء.

وذكر الجهاز، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لأعمال التصوير الفوتوغرافي سيتم استلام الأعمال كما هو موضح بالكراسة وحتى موعد الإغلاق الجديد، أما بالنسبة لأعمال الفن التشكيلي سيتم تسليمها في مقر الجهاز، وأضاف البيان أنه سيتم تحديد موعد إعلان أسماء الفائزين وحفل توزيع الجوائز لاحقا.


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