حاكم دبي ينعى شقيقه وزير المالية الإماراتي

توفي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير مالية دولة الإمارات.

وقد نعاه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وكتب على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم"، وأرفق التغريدة بصورة للراحل.

من جهته، أعلن ديوان حاكم دبي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في الإمارة لمدة 10 أيام، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة 3 أيام، بدءا من غد الخميس وحتى السبت الموافق 27 مارس الجاري، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وحمدان بن راشد هو وزير المالية الإماراتية أيضا منذ عام 1971، أي منذ قيام الاتحاد بين الإمارات، وهو من مواليد عام 1945.



وهو الابن الثاني لراشد بن سعيد آل مكتوم وأخ شقيق لمكتوم بن راشد، وأخ شقيق لمحمد بن راشد حاكم دبي، وهو أيضا أخ شقيق لأحمد بن راشد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي.