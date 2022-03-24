استطلاع برازيلي: لولا دا سيلفا يحصل على 40% في الانتخابات الرئاسية المقبلة وبولسونارو 29%

تصدر الرئيس البرازيلي السابق لويز إناسيو لولا دا سيلفا استطلاعا للرأي بشأن من سيصوت له الناخبون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصوله على 40% من الأصوات مقابل 29% للرئيس جاير بولسونارو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة إجزام / أيديا تراجع دا سيلفا بواقع نقطتين عن النتيجة التي حققها في استطلاع مماثل الشهر الماضي في حين تقدم بولسونارو بواقع نقطتين .

وكشف الاستطلاع أن وزير المالية السابق سيرو جوميز والقاضي السابق سيرجيو مورو سيحققان نسبة 9% من الأصوات لكل منهما.

ونقلت بلومبرج عن الاستطلاع، أنه في حالة إجراء جولة إعادة، فسوف يحصل لولا على 50% من الأصوات بينما سيحصل بولسونارو 37% من الأصوات.

وشارك في الاستطلاع 1500 شخص عبر مقابلات هاتفية في الفترة بين 18 – 23 مارس، مع هامش خطأ سالب أو موجب 3 نقاط مئوية.