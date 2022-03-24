الإسماعيلي يهزم «عرب أفريكانو» بثلاثية في تجربة ودية

نجح الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز على نادي عرب افريكانو بثلاثة أهداف دون رد، في الودية التي جمعت الفريقين على ملعب أحد الفنادق المطلة على بحيرة التمساح بالإسماعيلية.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: عمرو الحلواني – محمد نصر – محمود البدري – محمد بيومي

خط الوسط: عماد حمدي – محمد مخلوف – سايكو كونتيه

خط الهجوم: چيان موريل – كارميلو – وجيه عبدالحكيم

وتقدم وجيه عبدالحكيم للدراويش قبل أن يضيف عماد حمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الاول، وفي الشوط الثاني أكد البديل حازم مرسي فوز الدراويش بتسجيل الهدف الثالث قبل دقائق من نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة حضور مجلس إدارة النادي الاسماعيلي بوجود نائب رئيس النادي المهندس خالد زين، إلى جانب أعضاء المجلس المهندس خالد الطيب والمهندس محمد اسامه ابو العلا، فضلًا عن محسن عبدالمسيح مستشار رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الاول وقطاع الناشئين.