العامري فاروق يكشف عن موعد طرح تذاكر الأهلي والهلال

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كشف العامري فاروق نائب رئيس نادي الأهلي، عن موعد طرح تذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني على ستاد القاهرة، يوم السبت 31 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية: «أسعار تذاكر مباراة الأهلي والهلال ستكون أقل من المعتاد عليه في المباريات المحلية والقارية، وسيتم طرحها يوم الأحد القادم».

وأضاف: «لا يمكنني الإعلان عن أسعار التذاكر احتراما للاتفاق مع الشركة المسؤولة عن طرحها، ولكن هناك اجتماعات مكثفة لهذه المباراة تحديدًا لأنها حاسمة في مشوار الفريق بدوري الأبطال».

وأوضح نائب رئيس الأهلي: «سنطلق مبادرة (فرصتك في يديك) لأن التزام الجماهير في هذه المباراة، سيساهم في توجيه رسالة مهمة للجهات الأمنية، لزيادة أعداد الجماهير في الدوري».

وأتم: «وسيتم توجيه حملة إعلامية لتوعية الجماهير بالصورة المطلوبة، وسيتم تصميم فيديو توضيحي لدخول الجماهير إلى ستاد القاهرة».