إصابة طفل رضيع بحالة تسمم لتناوله مبيد حشري بالخطأ في الشرقية

أصيب طفل رضيع بحالة تسمم وضيق تنفس وإعياء شديد، اليوم الجمعة؛ إثر تناوله مبيد حشرى عن طريق الخطأ داخل منزل أسرته في نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا بورود اشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول الطفل إلياس س، عمره سنة ونصف، مقيم في فاقوس، مصابا بحالة إعياء شديدة وضيق في التنفس.

وتبين حدوث إصابة الطفل نتيجة تناوله مبيد حشري في منزل أسرته عن طريق الخطأ، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفل المصاب، قبل تحويله إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الإسعافات اللازمة.