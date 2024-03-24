القبض على ألماني في مايوركا بإسبانيا لحيازته مواد إباحية للأطفال

ألقت الشرطة في جزيرة مايوركا الإسبانية، القبض على رجل ألماني يُشتبه في أنه نزل ووزع مواد إباحية للأطفال عبر الإنترنت.

وذكرت الشرطة اليوم الأحد، أن الرجل (50 عاما) اعترف بذلك بعد أن فاجأه رجال الشرطة أثناء مداهمة منزله في مدينة بالما.

وأكد قسم متخصص في جرائم الإنترنت لدى الشرطة أن الرجل الذي يعيش وحيدا قام بتنزيل وإرسال عدد كبير من الملفات التي تحتوي على مواد إباحية للأطفال من الإنترنت بين نهاية عام 2023 وبداية عام 2024.

وأضاف القسم أنه تم العثور على 4776 صورة وفيديو تحتوي على مواد إباحية للأطفال على جهاز الكمبيوتر الخاص بالرجل.

يذكر أن من الممكن في إسبانيا معاقبة مثل هذه الحالات بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام.

وعادة ما تصدر في هذه القضايا أحكام بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ.