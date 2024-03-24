بدء المرحلة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء والذكية في كفر الشيخ



أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الجهود الحكومية التي تبنت هذه المبادرة في كل محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، مناشدًا أهالي المحافظة المشاركة في المبادرة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له اليوم الأحد، إن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، التي تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة؛ لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؛ بما يؤكد جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم "المشروعات الكبرى، والمتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح".

وأوضح المحافظ، أن المشروعات الخضراء تصنف إلى خمس فئات رئيسية وهي المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث والسيطرة عليه.