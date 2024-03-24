أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع السفير الفرنسي بالقاهرة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه ووفد رفيع المستوى من السفارة؛ لبحث سبل التعاون المشترك، خلال الزيارة الأولى الرسمية للسفير الفرنسى لهيئة قناة السويس عقب توليه مهام منصبه.

وأعرب ربيع عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، مبديا تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التقارب الاقتصادي والثقافي بين البلدين وتوطيد العلاقات الثنائية.

وأكد ربيع أن قناة السويس تعكف على تطبيق استراتيجية طموحة للتطوير من خلال تبني حزمة من المشروعات القائمة على توطين صناعة بناء الوحدات البحرية المختلفة بترسانات وشركات الهيئة واستحداث خدمات بحرية جديدة لتلبية متطلبات السفن العابرة، بجانب تطوير مراين اليخوت التابعة للهيئة في مدن القناة الثلاث ضمن خطة الدولة لتشجيع سياحة اليخوت.

وثمن ربيع الجهود الفرنسية فى دعم متحف قناة السويس بمجموعة من المقتنيات من خلال جمعية أصدقاء ديليسبس بما يمثل نموذجا للتعاون الثقافي الفرنسي المصري.

من جهته، أكد السفير إيريك شوفالييه حرص بلاده على تفعيل التعاون والتنسيق المشترك مع هيئة قناة السويس، لما تمثله القناة من أهمية خاصة باعتبارها حلقة وصل أساسية لخدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب وركنا رئيسيا لتعزيز العلاقات المصرية الفرنسية.

وأوضح السفير الفرنسي أن المستقبل يحمل فرصا واعدة للتعاون المشترك مع هيئة قناة السويس التي تأتي على قمة أولويات أجندة العمل خلال الفترة المقبلة ضمن جهود تعزيز التعاون الفرنسي المصري، معربا عن أمله في استقرار الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر وعودة انتظام سلاسل الإمداد العالمية إلى ماكانت عليه قبل توتر الأوضاع في المنطقة، لأهمية قناة السويس لحركة الشحن البحري الفرنسي وحرص الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM على استمرار العبور من قناة السويس.

وأهدى ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى السفير إيريك شوفالييه وتوجه الوفد لجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية تضمنت مارينا اليخوت بالإسماعيلية وجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة متحف قناة السويس.

وأبدى السفير الفرنسي إعجابه بتصميم المارينا الذي يسمح بزيادة طاقتها الاستيعابية إلى ١٠٠ يخت تقريبا، مشيدا بتنوع الخدمات المقدمة من خلالها وما تحظى به من موقع متميز في منتصف القناة وأشاد بمتحف قناة السويس الذي يعد منارة ثقافية للتعريف بتاريخ ومراحل تطور القناة والتعريف بدورها في خدمة حركة التجارة العالمية.