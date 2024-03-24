زعيم المعارضة الإسرائيلية: الجيش يعاني من نقص كبير في الجنود بعد 6 أشهر من حرب غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن جيش الاحتلال يعاني من نقص كبير في الجنود، بعد ستة أشهر من حرب مؤلمة في قطاع غزة.



وقال لابيد في منشور له على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، اليوم الأحد، إن إسرائيل تعاني من نقص حاد في عدد الجنود بالجيش، بعد مرور نحو 170 يوما كاملا على الحرب في غزة.



وأضاف أن قانون التجنيد الذي سيطرح هذا الأسبوع، هو وجه لأفظع حكومة في تاريخ إسرائيل، واصفا هذه الحكومة بأنها تمارس الكذب والتهرب من المسئولية والتمييز بين الدم والدم.



وذكر لابيد، أن الحكومة تريد إعفاء التجنيد لعشرات الآلاف من الشباب، في إشارة إلى شباب اليهود «الحريديم» (المتدينين)، واصفًا ذلك بالعار على إسرائيل.



وتابع: «من يستمر في الجلوس في حكومة نتنياهو، فهو مشارك في هذا العار أيضا».







חוק ההשתמטות שיובא השבוע הוא פרצופה של הממשלה האיומה בתולדות המדינה: שקר, התחמקות מאחריות, אפליה בין דם לדם.



אין בושה. אחרי חצי שנה של מלחמה כואבת, חסרים בצה״ל חיילים, והממשלה מקמבנת פטור מגיוס לעשרות אלפי צעירים.



זו חרפה וכל מי שממשיך לשבת בממשלה הזו - שותף לחרפה הזו. pic.twitter.com/IG44CngCmO — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) March 24, 2024