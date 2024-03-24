استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء السبت على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون بحضور خالد بيبو مدير الكرة وأدى بعدها الفريق تدريبات بدنية لمدة ٤٠ دقيقة تحت قيادة مخطط الاحمال اندريس أندويا.

وخصص كولر فقرات فنية داخل المران اختتمها بإجراء تقسيمة بين ثلاثة فرق مصغرة.

وشارك في فقرات التدريب بالكامل ١٦ لاعبا وهم حارسا المرمى محمود الزنفلي ومصطفى مخلوف ومعهما محمود متولي، خالد عبد الفتاح، علي معلول، عمر كمال عبد الواحد، كريم نيدفيد، عمرو السولية، كريم فؤاد، طاهر محمد، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، بيرسي تاو، أنتوني موديست، محمود كهربا ورضا سليم.

أما الثنائي حسين الشحات ووسام أبو علي اكتفيا بتنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابات عضلية بينما بدأ لاعب الوسط المالي اليو ديانج الجري حول الملعب بعد إجراء جراحة في الركبة.

ويستعد الأهلي للسفر إلى تنزانيا يوم الأربعاء لأداء مباراة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.