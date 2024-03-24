كهربا: نفسي فتوح يلعب في الأهلي

كشف محمود كهربا، لاعب الأهلي، عن أمنيته بانتقال أحمد فتوح، ظهير أيسر الزمالك، للنادي الأهلي، رغم إنه زملكاوي حتى النخاع.

قال كهربا في برنامج "أسرار" على قناة النهار:" نفسي أحمد فتوح يلعب في الأهلي، رغم إنه زملكاوي جدًا".

وتطرق كهربا للحديث عن حلقته في برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» رامز أخويا وحبيبي، ورفضت أقفل الحلقة لأني لم أكن أرى أمامي، لم أكن أشعر لأني بخاف من الكلاب جدًا، من الممكن أن يتسببوا في اعتزالي كرة القدم".

أتم كهربا:" لو رامز كان نزلي كنت أخذت حقي منه، صالحني بعجها، وكل مرة أذهب فيها لا أعلن أن هناك مقلب، وأذهب على أساس أنه برنامج له علاقة بكرة القدم".