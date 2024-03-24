محكمة إسبانية تأمر بحجب خدمة تليجرام على خلفية دعوى قضائية

أمرت محكمة في مدريد، بحجب خدمة "تليجرام" للرسائل القصيرة في إسبانيا، بصورة مؤقتة اليوم الأحد، على خلفية دعوى قضائية رفعتها عدة شركات تزعم أن "تليجرام" يستخدم لانتهاك حماية حقوق الطبع والنشر.

وتقدمت العديد، من الشركات الإعلامية برفع الدعوى القضائية ضد منصة "تليجرام".

وانتقد مدافعون عن حقوق المستهلك في إسبانيا، حيث يوجد عدة ملايين من مستخدمي "تليجرام"، الإجراء ووصفوه بأنه غير متناسب.

وأعلنت المحكمة، أن القاضي سانتياجو بيدراز، طلب مرارا الحصول على مساعدة إدارية من سلطات جزر فيرجن البريطانية في منطقة البحر الكاريبي، حيث يُسجَل "تليجرام"، ولكن دون جدوى.

ولم تتعاون السلطات هناك في توضيح هوية أصحاب حسابات "تليجرام"، التي تم منها توزيع محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر، بصورة غير قانونية.

وأفادت المحكمة، بأنه من وجهة نظر القاضي، فإن الحظر المؤقت لخدمة "تليجرام" بأكملها يعد بالتالي "ضروريا ومناسبا ومتناسبا".