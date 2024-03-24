بنك تايوان يرفع أسعار الفائدة على الودائع

من المقرر أن يرفع بنك تايوان (البنك المركزي)، أكبر بنك في البلاد، سعر الفائدة القياسي على الودائع الادخارية، لأجل عام واحد، إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما، عند 715ر1 بالمئة، اعتبارا من غد الاثنين، في أعقاب رفع سعر الفائدة المفاجئ من قبل البنك المركزي.

وأضاف البنك، أن هذه الزيادة تعكس زيادة سعر الفائدة الرئيسي، بمقدر 5ر12 نقطة أساس، التي وضعها البنك المركزي أمس الأول الجمعة، حسب صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يرفع البنك المملوك للدولة أيضا سعر الفائدة على الودائع الادخارية لأجل عامين، وسعر الفائدة على الودائع الادخارية لأجل ثلاثة أعوام، بمقدار 125ر0 نقطة مئوية لتصل إلى 750ر1% و785ر1% على التوالي.

وتابع بنك تايوان، أنه بموجب المعدلات الجديدة، سيحصل المودعون الادخاريون لمدة عام، ممن لديهم مليون دولار تايواني جديد(291 ألفا و31 دولار أمريكي)، في حساباتهم، على أكثر من 280 ألفا و17 دولارا تايوانيا جديدا، على شكل مدفوعات فائدة سنوية، ارتفاعا من 16020 دولارا تايوانيا جديدا.