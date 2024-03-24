نقابة المهندسين تطلق الدورة الرمضانية الثالثة في الإسكندرية

انطلقت أولى مباريات الدورة الرمضانية من الموسم الثالث لنقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، بحضور الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة، وأعضاء المجلس، والكابتن أحمد عادل، لاعب النادي الأهلي والاتحاد السكندري السابق، وبمشاركة 28 فريق من مختلف شباب المهندسين.

وافتتحت الدورة الثالثة التي تنظمها لجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر، بمباراة بين مجلس نقابة المهندسين في الإسكندرية، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، لتصبح المباراة الافتتاحية للدورة الرمضانية.

وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة، المهندس كريم عزت، والمهندس محمد الرشيدي، والمهندس محمد السعدي، والمهندس محمد قبيصي، والمهندس محمد سعيد، وأعضاء هيئة التدريس وهم: الدكتور أحمد نجيب، والدكتور محمد دياب، والدكتور محمد النقيب.

وأبدى الدكتور مصطفى الحضري، أمين النقابة سعادته لانطلاق الدورة الرمضانية للموسم الثالث بمشاركة عدد كبير من فرق المهندسين، مشيدًا بدور لجنة الشباب بالنقابة خلال العامين السابقين في دعم شباب المهندسين.

وأضاف المهندس باسل ياسر، رئيس لجنة الشباب أن النقابة تفتح أبوابها دائمًا لدعم الشباب في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل، مؤكدًا أن إقامة الدورات الرمضانية تساهم في تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة وتشجعهم على المشاركة في الأنشطة النقابية المختلفة.

ومن جانبه أشاد الكابتن أحمد عادل، لاعب نادي الأهلي، والاتحاد السكندري السابق بتنظيم مثل هذه البطولات، مبديًا سعادته بالمشاركة في افتتاح الدورة الرمضانية لنقابة المهندسين في الإسكندرية، وبمشاركة عدد كبير من المهندسين أعضاء النقابة.