أكد اللواء سامح قتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن جهود إدارة الشركة في مواجهة التحديات الاقتصاديّة والتسويقية، نجحت في الحفاظ على المنحى التصاعدي لأرباحها السنوية للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ صافي الربح بنهاية عام ٢٠٢٤ مبلغ ٥٧.٧ مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ ٤٣.٨ مليون دولار أمريكي أرباح محققة في العام الماضي وبنسبة زيادة ٣١.٨٣% .

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية لـ"نايل سات" التي عقدت اليوم الاثنين بحضور أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأوضح اللواء سامح قتة، أن انخفاض إجمالي مصروفات النشاط والمتعلقة بنشاط الشركة حيث بلغت إجمالي مصروفات النشاط في نهاية عام ٢٠٢٤ مبلغ وقدره ٥٨.٢ مليون دولار أمريكى مقارنة بمبلغ ٦٧.١ مليون دولار أمريكى عن الفترة المقابلة من العام السابق وبنسبة نخفاض قدرها (١٣.٣٥%)، جاء بسبب حرص إدارة الشركة على ترشيد النفقات دون التأثير على مستوى الأداء المتميز للشركة.

وبلغت إيرادات النشاط 101.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ ١٠١.٨ مليون دولار أمريكي للفترة المقابلة من العام الماضي وبنسبة إنخفاض قدرها (٠.٦٧) رغم الظروف التي تمر بها دول كثيرة فى منطقة التغطية إلا أن الشركة إستطاعت الحفاظ على قاعدة عملائها.

فيما بلغ مجمل ربح النشاط ٤٣ مليون دولار أمريكي مقارنة بـ٣٥ مليون دولار أمريكي للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة ٨ ملايين دولار أمريكي وبنسبة زيادة قدرها ٢٣.٨٥% .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية، أن إدارة الشركة قامت بالإستثمار الأمثل للنقدية المتاحة لدى الشركة للإستفادة القصوى منها حيث قرر مجلس إدارة الشركة الإستثمار فى أذون الخزانة والسندات الحكومية حيث بلغت قيمة إيرادات الفوائد الدائنة ٣٣.٤ مليون دولار أمريكى مقارنة بمبلغ ٢٢.٧ مليون دولار أمريكى عن الفترة المقابلة من العام السابق وبزيادة قدرها ١٠.٧ مليون دولار أمريكي وبنسبة زيادة ٤٦.٩٠%.

وأشار إلى زيادة إجمالي حقوق الملكية إلى ٦٥٦.١ مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ ٦٢٢.٩ مليون دولار أمريكى عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وبزيادة ٣٣.٢ مليون دولار أمريكي وبنسبة زيادة ٥.٣٤%.

وخلال الاجتماع، أقرت الجمعية العمومية للشركة، صرف أرباح مساهمي الشركة عن عام ٢٠٢٤ بقيمة ٥٥ سنتا للسهم.