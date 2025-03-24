استشهاد مراسل قناة «فلسطين اليوم» بقصف إسرائيلي على خان يونس جنوب غزة

أفادت قناة «فلسطين اليوم» باستشهاد مراسلها محمد منصور مع زوجته وطفله، بقصف إسرائيلي استهدف شقته بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وداع الشهـ.ـيد الصحفي مراسل فلسطين اليوم محمد منصور الذي ارتقى مع زوجته وابنه في قصف إسرائيلي مباشر استهدف شقته في #خانيونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/K5viowK2Fl — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) March 24, 2025

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 61 شهيدًا، بينهم 4 انتشلت جثامينهم، و134 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 730 شهيدًا، و1367 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و82 شهيدًا، و113 ألفًا و408 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي، استئناف عدوانه على قطاع غزة، وشن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة منه.

وارتفع عدد الشهداء في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ فجر يوم الاثنين، إلى 21 شهيدًا.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.



