حكم قضائي ينهي تعاقد شيرين عبد الوهاب مع روتانا ويلزم الشركة بتعويضها بمبلغ 2 مليون جنيه

أعلن ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن حصول موكلته على حكم قضائي نهائي صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، يقضي بإنهاء العقد المبرم بينها وبين شركة روتانا.

كما كشف قنطوش عن صدور حكم بالتعويض من محكمة القاهرة الاقتصادية، يُلزم شركة روتانا بدفع مليوني جنيه للفنانة شيرين عبدالوهاب، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها بسبب حذف الأغاني، حيث انتهى العقد بين الطرفين.

وكان ياسر قنطوش قد أعلن الشهر الماضي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن انتصار شيرين على شركة روتانا في الأزمة الأخيرة، مؤكدًا أن علاقتها بالشركة قد انتهت.

وكتب "قنطوش" عبر فيسبوك: "ألف مبروك للفنانة شيرين عبدالوهاب لانتصارها على شركة روتانا، فقد أثبتت للجميع أنها كانت على حق في إنهاء علاقتها بالشركة."

وكانت شيرين عبدالوهاب قد أكدت في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا، أنها تعاقدت مع روتانا لكونها مطربة معروفة على مستوى الوطن العربي، وتتمتع بشهرة دولية، مشيرةً إلى أن التعاقد تم بعد نجاح ألبوم "لازم أعيش".

وأوضحت أن العقد المبرم بينهما ينص على أنه في حال عدم تنفيذ دعاية تتناسب مع مكانتها عربيًا ودوليًا، يعتبر العقد لاغيًا. كما أشارت إلى أنها سلمت الشركة أغنية "مش قد الهوا" خلال جائحة كورونا، إلا أنه لم يتم الترويج لها بأي شكل، وفق تعبيرها.

وأضافت أنها سلمت لاحقًا أغنية "كلها غيرانة"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، إلا أن الشركة لم تنفذ حملة دعائية مناسبة لها، مشيرةً إلى أنها التزمت الصمت لتجنب إثارة المشكلات.

كما علّقت على تصريحات محامي الشركة، الذي زعم أنها لم تسلّم التنازلات الخاصة بالأغنيات، متسائلةً عن سبب انتظار الشركة حتى الأغنية الرابعة لإثارة هذا الأمر.

وأفادت بأنها أبرمت عقدًا مع روتانا لإنتاج 12 أغنية، وأن الألبوم الثاني كان بالتراضي بين الطرفين، ما يعني أن إصداره كان متوقفًا على موافقتها، مؤكدةً أن العقد لم ينص على طرح الألبوم بالكامل، لكن الشركة قررت إصداره بطريقة السينجل.

واتهمت شيرين شركة روتانا بالإخلال بالعقد، مستغربةً المزاعم التي تحدثت عن بحثها عن شركة أخرى رغم التزامها بعقدها مع روتانا، كما أكدت أن جميع الأغنيات كانت جاهزة.

كما أشارت إلى أن روتانا كانت تسعى لجعلها تعمل معها بشكل حصري، موضحةً أنها حاولت تسليم الأغاني أكثر من مرة، لكن الشركة امتنعت عن استلامها لرغبتها في احتكار حفلاتها الغنائية.

وتابعت: "همّ عاوزين إن اللي يكون عاوز شيرين في أي حفلة يكلم روتانا الأول، ودا مكنش اتفاقنا"، نافيةً وجود أي بند في العقد يمنح الشركة نسبة من إيرادات حفلاتها اللايف.