إصابة 4 فلسطينيين جراء هجوم مستعمرين على قرية سوسيا جنوب الخليل

أصيب أربعة فلسطينيين بجروح وكدمات، مساء اليوم الاثنين، في هجوم للمستعمرين على قرية سوسيا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس محلي قروي سوسيا، جهاد النواجعة لـ"وفا" إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح وكدمات، ووصفت مصادر طبية إصاباتهم بالمتوسطة، جراء تصديهم لهجوم شنه مستعمرون مسلحون من مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم بمسافر يطا جنوب الخليل، محاولين سرقة قطيع أغنام من القرية، تزامنا مع إطلاقهم الرصاص الحي في الهواء، بحسب وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضاف النواجعة أن الاحتلال لم يسمح لمركبات الإسعاف بالوصول إلى المصابين، كما حطم المستعمرون ممتلكات المواطنين وخزانات المياه ومركبات.

وفي سياق متصل، ذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة لـ "وفا" أن مستعمرين هاجموا منزل المواطن صدام أبو قبيطة بمنطقة "اشكارة" جنوب شرق يطا وألقوا الحجارة على منزله واعتدوا عليه بالضرب، ما تسبب بإصابته برضوض عولج على إثرها ميدانيا