الرئيس التركي يتوقع زخما مختلفا في العلاقات مع الولايات المتحدة

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن تكتسب العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة "زخما مختلفا"، خلال الولاية الثانية لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، في العاصمة أنقرة عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، أنه ناقش هاتفيا مع ترامب في 16 مارس الحالي، العديد من القضايا المهمة ومنها إزالة جميع العقبات أمام هدف الوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار، بالإضافة إلى العديد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وحول العلاقات التركية الأوروبية، قال أردوغان: "من الواضح أن أوروبا بدأت تعترف بحاجتها إلى بلدنا ليس في الجانب الأمني فحسب بل في العديد من المجالات كالاقتصاد والدبلوماسية والتجارة والحياة الاجتماعية".

وأكد استعداد تركيا لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة في إطار "المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وحول الاقتصاد التركي، أكد أردوغان عزم حكومته على مواصلة تنفيذ برنامجها الاقتصادي بنفس التصميم والإصرار، مشددا على أن أولويتها الرئيسية هي الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي.

وتابع أردوغان "سنتخذ التدابير اللازمة بنهج استباقي ومرن، مشيرا إلى أن مؤسسات بلاده تتمتع بالسلطة والإرادة لضمان سير الأسواق بشكل سليم.

وأردف:" لن نسمح أبدا بإلحاق الضرر بالمكاسب التي حققناها بفضل برنامجنا الاقتصادي الجديد الذي نطبقه منذ عامين".