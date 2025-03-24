حكومة غزة تحذر من مرحلة خطيرة بسبب الإغلاق الإسرائيلي

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، من دخول القطاع "مرحلة خطيرة" جراء الحصار الإسرائيلي المشدد إثر إغلاق المعابر أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والبضائع في 2 مارس الجاري.

وقال المكتب الحكومي، في بيان: "في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الوحشي ونزف الدماء والحصار الخانق على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ممنهجة بشكل يومي ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني عبر سياسات إغلاق المعابر والتجويع والتعطيش والإبادة البطيئة، متجاهلة بشكل صارخ كل القوانين الدولية والإنسانية"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أن إسرائيل تواصل لليوم 23 إغلاق معابر القطاع ومنع دخول الإمدادات الأساسية حيث يتم منع دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى جانب 50 شاحنة وقود ما أدى لكارثة خانقة في مختلف القطاعات الحيوية خاصة الصحية والخدمية.

وذكر المكتب الحكومي أن إسرائيل تمعن في "فرض سياسة التجويع القسري على أهالي قطاع غزة، ما تسبب في انتشار سوء التغذية خاصة بين الأطفال، وإغلاق عشرات المخابز بسبب انعدام غاز الطهي"، محذرا من اقتراب نفاد الطحين بشكل كامل.

وعلى صعيد القطاع الصحي، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن إسرائيل تتعمد "منع إدخال الأدوية والعلاجات الأساسية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار للمولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفيات، فضلا عن منع إدخال مئات الجراحين والوفود الطبية، ما يهدد حياة آلاف المرضى".

وحذر من خطر توقف سيارات الإسعاف والدفاع المدني بشكل كامل جراء منع دخول الوقود، مشيرا إلى أن منع دخول غاز الطهي والوقود أدى إلى "تعطيل عشرات المخابز وتوقف قطاع النقل والمواصلات ما زاد من معاناة الفلسطينيين".

كما نبه إلى أن نفاد الوقود أدى إلى توقف إمدادات الماء ما يهدد حياة المواطنين بالعطش وتردي الأوضاع الصحيةن موضحا أن التدمير الإسرائيلي لأكثر من 700 بئر مياه على مدار أشهر الإبادة أدى إلى تفاقم أزمة المياه وتزايد معدلات الأمراض المرتبطة بتلوثها.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين، وطالب العالم بالضغط لفتح المعابر وإدخال فوري للمساعدات.