جامعة بنها تنظم المؤتمر الدولي الثالث مستقبل التراث: نحو استدامة التراث

تنظم جامعة بنها، المؤتمر الدولي الثالث «مستقبل التراث: نحو استدامة التراث» للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع شركة Arc Space للدراسات الهندسية يوم 26 إبريل القادم؛ تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتراث برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن جامعة بنها حريصة على تنظيم هذا المؤتمر ليصبح منصة علمية وثقافية تجمع الباحثين، والخبراء، وصناع القرار لمناقشة الأفكار والرؤى التي تسهم في مواجهة التحديات المتعلقة بحفظ التراث المصري وصونه إيمانا منها بأن الحفاظ على التراث هو واجب وطني وأخلاقي ولتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التراث كمصدر إلهام ودافع نحو التنمية المستدامة.

ويتناول المؤتمر، عددا من المحاور منها محور العلوم الهندسية واستدامة التراث ومحور الفنون التطبيقية واستدامة التراث، ومحور التربية النوعية واستدامة التراث، ومحور الآداب واستدامة التراث، ومحور الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات واستدامة التراث.