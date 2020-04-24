5 إصابات بكورونا بمخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

ذكرت وكالة أممية ومصدر بوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، أن الاختبارات أثبتت إصابة خمسة سكان على الأقل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بفيروس كورونا، وهي الحالات الأولى من نوعها بين اللاجئين في البلاد.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيان أنه تم تشخيص حالة المريض الأول أمس الأول الأربعاء في مخيم للاجئين في منطقة بعلبك.

وذكرت أونروا، المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أن المريض كان لاجئا فلسطينيا من سورية، كان يسكن في المخيم، الذي يضم أكثر من ألفي شخص.

كما أظهرت الاختبارات التي أجريت في المخيم أربع حالات إيجابية أخرى، جميعها من أفراد أسرة المريض الأول، حسب اونروا.

وتابعت الوكالة أنه تم نقل المريض الأول إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، وهي المنشأة الرئيسية لعلاج مرضى فيروس كورونا في لبنان.

وأضافت أن "الأفراد الأربعة الآخرين يخضعون لعزل منزلي وحالتهم الصحية لا تتطلب نقلهم للمستشفى".

وذكر مصدر بوزارة الصحة اللبنانية أن فريقا طبيا أجرى اختبارات للفيروس على جميع الأشخاص الذين خالطوا المريض الأول.