الخارجية الفلسطينية: 1066 إصابة بكورونا و50 وفاة وتعافي 298 بين أبناء جالياتنا بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين أبناء الجالية الفلسطينية بالخارج بلغ حتى اللحظة 1066 إصابة، و50 حالة وفاة، بينما سجلت 298 حالة تعافٍ، مشددة على أن سفارات دولة فلسطين وبعثاتها المنتشرة حول العالم، تتابع أوضاع جالياتها وتقدم لهم المساعدة العاجلة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - اليوم /الجمعة/ - أنه تم بالولايات المتحدة تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن فلسطيني بفيروس "كورونا" المستجد، في ولاية نيو مكسيكو، وإصابة 14 آخرين في ولايتي شيكاغو ونيوجيرسي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة إلى 640 إصابة و33 وفاة، أما حالات التعافي بلغت 168 حالة تعافي.

وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى لبنان، بأن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين بمدينة بعلبك اللبنانية، ارتفع إلى 5 إصابات عقب تسجيل أربع حالات جديدة، والحالة الصحية للمصابين مستقرة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الباكستانية سلامة كادرها، وأبناء الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين وعائلاتهم، وأنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس بين صفوفهم.

وتواصل السفارة الفلسطينية بالنمسا متابعة أوضاع الجالية والطلبة، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة في صفوفهم.

وأوضحت بعثة دولة فلسطين لدى بريطانيا أنه تم تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية، وهو بالخمسينيات من العمر، مشيرة إلى انها تتابع أوضاع جاليتها باستمرار.

وأفادت السفارة الفلسطينية بالبرازيل بتسجيل 6 إصابات جديدة في منطقة الأمازون بين صفوف الجالية، وجميعهم بالحجر المنزلي بمن فيهم رئيس الجالية.

وتستمر سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا بمتابعة أوضاع الجاليات والطلبة، وتؤكد أن الجميع بخير ولم تسجل إصابات جديدة بينهم.

وتواصل السفارة الفلسطينية بتونس متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعائلات العالقة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية والحياتية وتسعى بكافة إمكانياتها لتوفير المستلزمات الضرورية للحالات الطارئة عبر خلية الأزمة الموجودة بالسفارة.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا بأن الأطباء من أصول فلسطينية يواصلون عملهم من مستشفيات والعيادات البلغارية، مشددة على أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف أبناء الجالية والطلبة والأطباء أو بين أبناء الجالية في مقدونيا.

وقالت السفارة الفلسطينية باندونيسيا، إن عدد الحالات المستفيدة من صندوق لجنة الطوارئ بلغ 19 حالة من الطلبة والطالبات وأبناء الجالية، مؤكدة أن الجالية الفلسطينية في سنغافورة وعددها 12 مواطن أوضاعهم جيدة.