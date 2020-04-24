فلسطين: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلي 484 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس في فلسطين إلي 484 حال.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن الاصابات الجديدة التي تم تسجيلها كانت لممرض ثلاثيني من (يطا) يعمل بمستشفى (المطلع)، وإصابة لسيدة عشرينية من (الظاهرية)، وإصابة في (الولجة) بمحافظة بيت لحم لطفلة عمرها 12 عاماً، وإصابة في (بيرنبالا) شمال غرب القدس لطفل عمره 12 عاما.

وأشارت الكيلة إلى أنه تم تسجيل تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا من مختلف المحافظات، ليرتفع العدد الكلى لحالات الشفاء إلى 103 حالات.