الاتحاد الأوروبي: انفجار الوضع الداخلي في السودان سيرسل موجات من الصدمة إلى محيطه

مع دخول الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع يومها العاشر، حث كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا مجددا على وقف إطلاق النار.



وحذر مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، اليوم الاثنين، من لوكسمبورج، قبيل اجتماع مع وزراء خارجية دول التكتل، من أن انفجار الوضع الداخلي في السودان سيرسل موجات من الصدمة إلى محيطه، وشدد على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بانفجار السودان، لأن ذلك سيؤثر على المنطقة برمتها.



إلى ذلك، رأى أن المجتمع الدولي قادر على الضغط على طرفي النزاع لوقف الحرب، مشددا على وجوب أن يكون الحل سياسيا، وفق شبكة "العربية".



كما أوضح أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع شركائه في المنطقة من أجل دفع طرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار.



جاءت تصريحات بوريل بالتزامن مع دعوة الحكومة الفرنسية، القوتين العسكريتين الكبيرتين المتحاربتين إلى إنهاء القتال، والعودة سريعاً إلى طاولة المحادثات السياسية.



والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع كانت اندلعت في 15 أبريل الجاري، وطالت مدينة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، التي يربو إجمالي عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة عند ملتقى النيلين الأبيض والأزرق، كما امتدت إلى مناطق وولايات أخرى لا سيما في دارفور ومروي بالولاية الشمالية.