الإمارات تثمن دور السعودية في إجلاء رعاياها من السودان

ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله، دور المملكة في عملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والعديد من دول العالم من السودان إلى السعودية.



وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين: إن "وزير الخارجية الإماراتي، شكر الأمير فيصل بن فرحان على المساعدة في إجلاء مواطني الإمارات من السودان، مشيدا بالجهود البارزة التي تقوم بها الرياض في تنفيذ عمليات الإجلاء بالتعاون مع مختلف الدول.



وكانت وزارة الخارجية السعودية، أعلنت أول أمس السبت، عن وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان، وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.



وبلغ عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة 66 شخصا يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنجلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو)"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).