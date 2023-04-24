زعيمة المعارضة البيلاروسية: الحرية لأوكرانيا تعني الحرية لبيلاروس

قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيخانوسكايا، إن مصير أوكرانيا مرتبط بمصير بلادها.



وقالت تسيخانوسكايا، اليوم الإثنين، في إحدى الفعاليات في برلين "لن تكون هناك بيلاروس حرة بدون أوكرانيا حرة، ولكن تكون هناك أوكرانيا آمنة بدون بيلاروس حرة".



وقالت إنها تشعر بالفخر لوجود المئات من المتطوعين من بيلاروس الذين يقاتلون بجانب أوكرانيا.



وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 18 متطوعا من بيلاروس، المتحالفة مع روسيا، فقدوا حياتهم خلال الدفاع عن أوكرانيا.



وقالت تسيخانوسكايا، إنه في عام 2022 وحده، نفذ مواطنون من بيلاروس 80 عملا تخريبيا على السكك الحديدية لإيقاف القوات الروسية.



وتابعت تسيخانوسكايا، إن هؤلاء البيلاروسيين أظهروا أنهم يدعمون أوكرانيا ولا يؤيدون الحرب.



وأضافت: "لهذا السبب من المهم أن يتم التمييز بين نظام (رئيس بيلاروس ألكسندر) لوكاشينكو الذي يؤيد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها روسيا والشعب البيلاروسي، الذي يقاوم مع الأوكرانيين إمبراطورية الحرب".



ويشار إلى أن الهجمات الروسية على أوكرانيا انطلقت من بيلاروس في 24 فبراير العام الماضي.



وتتواجد قوات روسيا في بيلاروس، كما أعلن الرئيس الروسي في شهر مارس الماضي نشر أسلحة نووية تكتيكية هناك.